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توك شو

معندهمش دم.. رامي رضوان يشن هجوما على أبواق قطر وتركيا الإعلامية حول غزو سوريا.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
قال الإعلامي رامي رضوان، إن وسائل الإعلام الموالية إلى تركيا وقطر لم يتحدثون عن العدوان التركي على شمال سوريا، مضيفا:" مفيش حد فيهم اتكلم عن العدوان التركي والقصف المستمر".

وأضاف رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" مذيعو القنوات الموالية لقطر وتركيا يتلذذون في وصف العدوان التركي على سوريا".

وتابع رامي رضوان:" معندهمش دم ولا يشعرون أن سوريا أرض عربية وان هناك مدنيين يقتلون من نساء وأطفال وشيوخ، وهؤلاء يلهثون خلف من يمولهم".
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