معندهمش دم.. رامي رضوان يشن هجوما على أبواق قطر وتركيا الإعلامية حول غزو سوريا.. فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن وسائل الإعلام الموالية إلى تركيا وقطر لم يتحدثون عن العدوان التركي على شمال سوريا، مضيفا:" مفيش حد فيهم اتكلم عن العدوان التركي والقصف المستمر".



وأضاف رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" مذيعو القنوات الموالية لقطر وتركيا يتلذذون في وصف العدوان التركي على سوريا".



وتابع رامي رضوان:" معندهمش دم ولا يشعرون أن سوريا أرض عربية وان هناك مدنيين يقتلون من نساء وأطفال وشيوخ، وهؤلاء يلهثون خلف من يمولهم".

