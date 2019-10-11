انتخابات الاطباء.. حسين خيري يكتسح لجان المنيا وقنا

بدأ فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للأطباء، وأعلنت المؤشرات الأولية للجان الفرز للنقابة الفرعية بمحافظة المنيا، لمقعد النقيب العام، تقدم الدكتور حسين خيري النقيب الحالي بـ 592 صوتا، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة الحالي 382 صوتا.



وبلجنة قنا حصل الدكتور حسين خيري على 183 صوتا، والدكتور أسامة عبدالحي 101 صوت، والدكتور جمال شعبان 77.



وتعلن النتائج الرسمية للانتخابات الاثنين القادم بمؤتمر صحفي في تمام الساعة 12 ظهرا.



واجريت انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.