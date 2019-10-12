بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

تصدرت عارضة الأزياء " أليساندرا أمبروسيو " مؤشرات البحث لجوجل نيوز، وذلك بعد ظهورها بجوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون عنها على جوجل ليعرفي جميع رواد المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعشاق الكرة واللاعب المصري "محمد صلاح " من هى عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو "



اليساندرا امبروسيو ،عارضة أزياء بلغت من العمر 37 عاما ،حصلت على جائزة خاصة من المجلة وكان هذا سبب لقائها بالنجم المصري خلال حفل توزيع الجوائز،حيث إلتقطت معه صورة الغلاف الخاصة بالمجلة .



تابع العديد من الملايين أليساندرا أمبروسيو على حسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام " مما جعلها محط أنظار الملايين .



تلهف العديد من الفتيات للبحث عن أحدث صيحات الموضة عن طريق متابعة حسابها الشخصي والبحث عن أجدد قصات الشعر التي نسقتها "أليساندرا أمبروسيو " على ملابسها وصورها العديد وأحدث الأطلالات الكاجويل والكلاسيك وأفضل الإطلالات لملابس الشاطئ .



لذلك نلقى نظرة على أفضل قصات وتسريحات شعر عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو "