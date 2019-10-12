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مرأة

من داخل سيارتها.. نادين نسيب نجيم بإطلالة عفوية لاقتة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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آية التيجي
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجول بسيطة، وطبيعية للغاية، وقد انهالت التعليقات من قبل متابعيها معبرين فيها عن مدى إعجابهم الشديد لها.

وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Have a great weekendـ وتعني : تمتعوا بأجازة سعيدة.

وارتدت نادين نسيب نجيم جاكت باللون الزيتي، وهو ما تلاءم بشكل كبير مع لون بشرتهاـ ولون تينها المميزتين

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة، وانسيابية، ولم تتكلف في وضع المكياج على الإطلاق، لتبرز من جمال ملامحها.

واكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الإكسسورات، حيث اختارت بعض القلادات حول عنقها، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها
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