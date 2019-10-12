البنتاجون يعلن نشر قوات في السعودية.. وتركيا تقصف موقع للقوات الأمريكية في سوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رئيس وزراء إثيوبيا يشكر السيسي على تهنئته بـ"نوبل" للسلام

البنتاجون: تعرض قوات أمريكية في شمال سوريا لنيران مدفعية من مواقع تركية

ترامب يمنح وزارة الخزانة صلاحية فرض عقوبات على تركيا

هولندا تعلق تصدير شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا

استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وركزت صحيفة "الأنباء" على الاتصال الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.وقالت الصحيفة إن الرئيس السيسي كرر الرئيس تهنئته لآبي أحمد علي الجائزة، كما تم التوافق خلال الاتصال على التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أعلنت عزمها إرسال عدد كبير من القوات في المملكة العربية السعودية على خلفية هجمات أرامكو، حيث سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي في السعودية، إضافة إلى مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية.ونقلت "الوطن" عن المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان قوله إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية.ونقلت "الراي" عن البنتاجون في سياق آخر، قوله إن القوات الأمريكية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية، مضيفًا: "وقع الانفجار على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج المنطقة الآمنة وفي منطقة معروفة لدى الأتراك بوجود قوات أمريكية".وتابع البيان: "لا إصابات بين الجنود الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ما تزال تعارض العملية العسكرية التركية في سوريا وخاصة العمليات التركية خارج المنطقة الآمنة وفي المناطق التي يعلم الأتراك بوجود قوات أمريكية فيها".وقالت "الجريدة" إن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين أكد الرئيس دونالد ترامب وقع قرارا يمنح وزارة الخزانة سلطة إصدار عقوبات "كبيرة جدا" بحق تركيا، مضيفًا: "الوضع معقد في سوريا، نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني، ونحرص على أن لا يتأزم الوضع هناكوأفادت "القبس" بأن وزارة الخارجية الهولندية أعلنت أن هولندا علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة على خلفية عدوانها على سوريا.وأشارت "الأنباء" إلى أن وزيرة الدولة الفرنسية لشئون الاتحاد الأوروبي أميلي دومونشالان، الجمعة، إن قمة الاتحاد الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا، مضيفة: "لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سوريا الديمقراطية ولاستقرار المنطقة".دوليًا، ذكرت "الوطن" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين قد قدم استقالته.