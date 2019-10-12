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اقتصاد

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
يطرح البنك المركزي المصري، غدا، الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
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