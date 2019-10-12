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الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 - 10 - 2019 في مصر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
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كـريـم الـخـطـيـب
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، السبت 12 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر
الطماطم: 5 جنيهات
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي الوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
جزر: 5.5 جنيه
فاصوليا: 14 جنيها
كوسة: 5 جنيهات
بصل: 4.5 جنيه
ليمون: 13 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
رومان: 6 جنيهات
جوافة: 7 جنيهات
عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيها
عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات
مانجو بلدي: 10 جنيها
تفاح مصري 10 جنيها
تفاح أمريكي: 20 جنيها
كانتلوب: 5 جنيهات
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