الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12 - 10 - 2019 في مصر

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

ليمون: 13 جنيها





أسعار الفاكهة اليوم في مصر

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، السبت 12 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.ويستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:الطماطم: 5 جنيهاتالباذنجان: الرومي: 3 جنيهاتالباذنجان العروس: 3.5 جنيهالباذنجان الأبيض: 4 جنيهاتالبطاطس: 5.5 جنيهفلفل رومي: 5 جنيهاتفلفل رومي الوان: 10 جنيهاتخيار: 4 جنيهاتجزر: 5.5 جنيهفاصوليا: 14 جنيهاكوسة: 5 جنيهاتبصل: 4.5 جنيهرومان: 6 جنيهاتجوافة: 7 جنيهاتعنب بناتي أصفر: 8 جنيهاتعنب بناتي أحمر: 9 جنيهاتمانجو زبدة: 13 جنيهاعنب بناتي أحمر: 6 جنيهاتمانجو بلدي: 10 جنيهاتفاح مصري 10 جنيهاتفاح أمريكي: 20 جنيهاكانتلوب: 5 جنيهات