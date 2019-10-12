شعار مسروق.. دعوى قضائية جديدة ضد فيسبوك بسبب Calibra

تواجه شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، دعوى قضائية جديدة بعد اتهامها بسرقة شعار المحفظة الخاصة بعملته الرقمية ليبرا "Libra"، حيث رفعت شركة "Current"، دعوى قضائية ضد فيسبوك مدعية انتهاكها للعلامة التجارية الخاصة بها.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، يبدو الشعار الخاص بمؤسسة كاليبرا "Calibra"، التى أعلن عنها فيسبوك خلال الصيف الماضي، مشابهًا إلى حد ما شعار شركة الخدمات المصرفية Current، وهو بنك ناشئ على ما يبدو.



وتحتوي الدعوى على أسماء أربعة من المدعى عليهم من بينهم مؤسسة كاليبرا "Calibra"، وشركة فيسبوك "Facebook"، وإحدى الشركات التابعة لها والتي تمتلك IP المتعلق بـ Calibra ، و Character وكالة التصميم التي صنعت الشعار الخاص بالعملة الرقمية، وقد تتفاجأ بوجود وكالة التصميم في الدعوى ولكن على ما يبدو أنها صممت كلتا الشعارات، وفقًا للدعوى القضائية.



وعلى ما يبدو تم تصميم كلتا الشعارات منذ ثلاث سنوات على حدة، حيث تدعي شركة Current بأنها بدأت في استخدام شعارها في أغسطس 2016 ، في حين تم الكشف عن شعار Facebook لكاليبرا في يونيو من هذا العام.



ويوضح CoinDesk محامي الملكية الفكرية الذي وكلت إليه القضية قائلا: "سيتعين علينا انتظار مزيد من التفاصيل عن القضية لمعرفة سبب تشابه الشعارين تمامًا، أعتقد أن هناك دائمًا فرصة لأن تفرق الفرق المختلفة في Character عن شعارات مشابهة ثلاث سنوات ، أو أن Facebook و Calibra لم يكن لديهما فكرة أن شعارها كان مثل Current، لكن التشابه بالتأكيد لا تبدو مشبوهة".



يذكر أن الشعارين صمما من قبل شركة Character الموجودة بسان فرانسيسكو، والتي صممت الشعارين على شكل "دائرة بداخلها موجة" ، حيث نشرت شركة الخدمات المصرفية Current سابقًا تغريدة عبر حسابها الرسمى على تويتر تضم صورة التصميمين مصحوبة بتعليق "هذا هو ما يحدث عندما يتبقى لك قلم تلوين واحد فقط".