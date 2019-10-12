Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
ورد الخال
ورد الخال
Advertisements
هاجر هانئ
تصدرت الفنانة اللبنانية ورد الخال، تريند جوجل بعد ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية، وإدلائها ببعض التصريحات الجريئة التى أثارت الجدل.

وتعد ورد الخال من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات البسيطة التى تبعد عن التكلف، فهى تفضل فى أغلب الوقت أن تظهر بالفساتين الرقيقة التى تتسم بالنقوشات الهادئة التى تزيد من رقى إطلالتها، وهو ما جعلها مميزة عن غيرها من الفنانات.

وتتميز إطلالات ورد الخال بالحرص على اقتناء القطع التى تتناسب مع قوامها المثالى وتبرز رشاقتها، إضافة إلى أنها تفضل ارتداء الملابس التى تمنحها مظهر أنثوى جذاب.

إليكم أبرز إطلالات ورد الخال ...
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

15 صورة تكشف أناقة أنغام فى حفلات السعودية

20 صورة لـ ليلى علوي بعد إطلالاتها المثيرة وتصدرها تريند جوجل

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

كـ الأميرات.. درة تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: كنت ضد رحيل جروس عن الفريق

وليد صلاح يعتذر لمرتضى منصور بسبب إشادته بـ محمود الخطيب

بعد شائعة إلغاء التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة.. تعرف على شروط التسوية بـ قانون الخدمة المدنية

شاهد.. اللواء سعيد عباس لوالدة شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي

بعد دفنه .. عادوا إلى المنزل وجدوه يتناول العشاء

غول الإعلام راجعة.. ريهام سعيد تهنئ لميس الحديدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور