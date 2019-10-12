بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

تصدرت الفنانة اللبنانية ورد الخال، تريند جوجل بعد ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية ، وإدلائها ببعض التصريحات الجريئة التى أثارت الجدل.





وتعد ورد الخال من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات البسيطة التى تبعد عن التكلف، فهى تفضل فى أغلب الوقت أن تظهر بالفساتين الرقيقة التى تتسم بالنقوشات الهادئة التى تزيد من رقى إطلالتها، وهو ما جعلها مميزة عن غيرها من الفنانات.





وتتميز إطلالات ورد الخال بالحرص على اقتناء القطع التى تتناسب مع قوامها المثالى وتبرز رشاقتها، إضافة إلى أنها تفضل ارتداء الملابس التى تمنحها مظهر أنثوى جذاب.



