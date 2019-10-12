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تعليم

التعليم : تحصيل جنيه من طلاب المدارس لتغيير لون كارنيه التأمين الصحي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:00 م
التأمين الصحي في
التأمين الصحي في المدارس
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية والمدارس، توصي بتحصيل مقابل رسم رمزي قيمته جنيه واحد من الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا الرسم الرمزي مقرر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتغيير لون كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس للعام الدراسي 2019/2020 إلى اللون الأخضر.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يتم تحصيل هذا الرسم عن طريق الزائرات الصحيات بالمدارس.

وقالت الوزارة إن تحصيل هذا الرسم سيتم بموجب إيصالات تخص الهيئة العامة للتأمين الصحي .
التعليم : تحصيل جنيه من طلاب المدارس لتغيير لون كارنيه التأمين الصحي
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