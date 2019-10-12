ضبط سيدة نصبت على أهالى الغربية بزعم توظيف أموالهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة بالغربية لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تعيينهم وذويهم بجهات حكومية .



تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من 9 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بقيام إحدى السيدات بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها ( 131.500مائة وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه) مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الجهات الحكومية.



أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام ( حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكين على المبالغ المالية المحددة مقابل تعيينهم وذويهم ببعض الوظائف الحكومية إلا أنها لم تف بما وعدت به وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب على المواطنين تحت زعم إلحاقهم بوظائف بالجهات الحكومية والاستيلاء على أموالهم .