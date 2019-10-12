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منوعات

طفلة تلقن مدرسة رياضيات درسا في الاخلاق

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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مريم صليب
لقنت فتاة بالغة من العمر 10 سنوات درسا في الأخلاق لمدرسة الرياضيات بعد أن طلبت منها حلا لمسألة رياضية تتعلق بالأوزان.

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن الأم لاحظت بعد عودة الطفلة من المدرسة أنها مستاءة من شيء، ثم دخلت غرفتها فجأة ووجدتها تكتب خطابا لمدرستها.

ونظرت الأم على ما تكتبه الطفلة للمدرسة فقد كانت تعنفها بسبب مسألة رياضية أعطتها للطفلة وهي حساب من أكثر في الوزن إزابيل أو سامنثا، حيث اعتبرت الطفلة المسألة فيها إهانة للبدينات ولا علاقة لها بالرياضيات ويمكنها تغيير نمط السؤال لشيء لا يهين أو يجرح مشاعر الأشخاص.

وأضافت الصحيفة أنه في اليوم التالي ذهبت الطفلة إلى مدرستها وأعطت للمدرسة ما كتبته، فشعرت بالذنب فقد كان التوبيخ الهادئ البسيط الذي قامت به الطفلة تجاهها كاف حتى تعتذر لها ولكل زملائها.
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