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أخبار البلد

البابا تواضروس يستمع لكورال كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشاتني ملابري

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
استمع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والآباء الأساقفة والكهنة الحاضرون شعب كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس بشاتني ملابري، عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي، إلى مجموعة من الترانيم التي قدمها كورال الكنيسة.

كما التقطت بعض الصور التذكارية لقداسة البابا والآباء الأساقفة والكهنة مع الكورال وخورس الشمامسة وعدد من الحضور.

يأتي هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي. ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا الرعوية لتشمل عددًا من ايبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

وحرص قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا مارك على التقاط الصور التذكارية وسط أبنائهم كهنة وشمامسة كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشاتني ملابري.
البابا تواضروس يستمع لكورال كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشاتني ملابري
البابا تواضروس يستمع لكورال كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشاتني ملابري
البابا تواضروس يستمع لكورال كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشاتني ملابري
البابا تواضروس يستمع لكورال كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشاتني ملابري
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