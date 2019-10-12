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مرأة

كارثة غير متوقعة.. غسل الوجه يومياً يدمر البشرة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
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نهى حمدي
هناك طرق كثيرة متنوعة لتنظيف البشرة منها ما هو جيد ويصلح من المشكلات التي تعانيها بالفعل، ومنها ما هو يؤدي إلى سوء حالة البشرة أكثر وأكثر، ورغم أن غسل الوجه كثيرًا من الأمور التي يستحسنها الكثيرون لتنظيف البشرة ولكن الدراسات المؤخرة أثبتت أنها العكس تمامًا. 

يوضح "بول بينوال" أخصائي البشرة وجراح التجميل، أفضل التقنيات والمنتجات التي يجب عليك استخدامها، والأخطاء التي يجب عليك تجنبها من أجل الحصول على بشرة صحية ومتوهجة. 

فيقول" بول" ان تنظيف البشرة يهدف إلى إزالة المكياج والشحوم والعرق والملوثات، ومع ذلك ، في حين أنه من الضروري إزالة هذه الشوائب لمنع الرؤوس السوداء والكسور وغيرها من المشكلات التي تواجه الجلد ، من المهم عدم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة "وظيفة الحاجز" ، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميرور" البريطانية. 

وبالتالي تنظيف وتطهير الجلد أمر بالغ الأهمية ، لأن حاجز الجلد يعمل كحامي عن طريق إيقاف الميكروبات الخارجية من تغلغل الجلد وكذلك الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق منع التبخر.
يوضح بول: "في عالم اليوم الذي يتسم بضغط الوقت والاندفاع ، توصي العديد من هيئات الجلد بالتطهير ليلًا ، ولكن المفتاح هو عملية التنظيف المزدوج.

"من الضروري استخدام واقي شمسي يوميًا ، لكن هذا يعني أنه من المهم إزالة هذا وأي مكياج كل ليلة وبالتالي ينصح بالتطهير مرتين.

هناك بعض الشركات التي تقوم أيضًا بصياغة زيوت التطهير للمساعدة في إزالة المكياج العنيد أيضًا، إن عملية الغسيل والتدليك في منظف للجلد تحفز أيضًا تدفق الدم وتعمل كشكل بسيط من التصريف اللمفاوي، وكلاهما يساعد البشرة على أن تبدو أكثر نضارة وإشراقًا. 

ينصح بول: "أولًا - تجنب المنظفات القائمة على الكحول، فهي تجفف الوجه وتجريد الدهون الطبيعية من الجلد. لهذا السبب ، تجنب أيضًا مناديل الوجه!

بصرف النظر عن القضايا البيئية وإنقاذ الكوكب ، فإنها عادة ما تكون مليئة بالكحول والعطور وغيرها من المركبات التركيبية التي يمكن أن تهيج الجلد وبالتالي تؤدي إلى الحساسية والاحمرار. احفظها في سيناريوهات الملاذ الأخير .
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