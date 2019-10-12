كارثة غير متوقعة.. غسل الوجه يومياً يدمر البشرة

هناك طرق كثيرة متنوعة لتنظيف البشرة منها ما هو جيد ويصلح من المشكلات التي تعانيها بالفعل، ومنها ما هو يؤدي إلى سوء حالة البشرة أكثر وأكثر، ورغم أن غسل الوجه كثيرًا من الأمور التي يستحسنها الكثيرون لتنظيف البشرة ولكن الدراسات المؤخرة أثبتت أنها العكس تمامًا.





يوضح "بول بينوال" أخصائي البشرة وجراح التجميل، أفضل التقنيات والمنتجات التي يجب عليك استخدامها، والأخطاء التي يجب عليك تجنبها من أجل الحصول على بشرة صحية ومتوهجة.





فيقول" بول" ان تنظيف البشرة يهدف إلى إزالة المكياج والشحوم والعرق والملوثات، ومع ذلك ، في حين أنه من الضروري إزالة هذه الشوائب لمنع الرؤوس السوداء والكسور وغيرها من المشكلات التي تواجه الجلد ، من المهم عدم تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية وإعاقة "وظيفة الحاجز" ، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميرور" البريطانية.





وبالتالي تنظيف وتطهير الجلد أمر بالغ الأهمية ، لأن حاجز الجلد يعمل كحامي عن طريق إيقاف الميكروبات الخارجية من تغلغل الجلد وكذلك الحفاظ على رطوبة الجلد عن طريق منع التبخر.