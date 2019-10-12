عودة دينامو الفريق.. بشرى سارة لـ النجم الساحلى قبل مواجهة الأهلي بدورى أبطال أفريقيا

تنتظر جماهير النجم الساحلي التونسي بفارغ الصبر عودة دينامو الفريق محمد أمين بن عمر الذي تعرض في نهاية الموسم الماضي لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى أجبرته على إجراء عملية جراحية والغياب لمدة طويلة.





وقد انطلق "بن عمر" خلال اليومين الأخيرين في المرحلة الأخيرة من مرحلة التأهيل من خلال لمس الكرة ومن المنتظر أن ينضم بعد ايام الى المجموعة على أن يكون جاهزا بعد أقل من شهر للمشاركة في المباريات الرسمية بالتالى قد يلحق اللاعب بمباراة فريقه مع الأهلى المقرر إقامتها 30 نوفمبر في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



