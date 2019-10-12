Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عودة دينامو الفريق.. بشرى سارة لـ النجم الساحلى قبل مواجهة الأهلي بدورى أبطال أفريقيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:13 م
الأهلى والنجم الساحلى
الأهلى والنجم الساحلى
Advertisements
عمر سلامة
تنتظر جماهير النجم الساحلي التونسي بفارغ الصبر عودة دينامو الفريق محمد أمين بن عمر الذي تعرض في نهاية الموسم الماضي لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى أجبرته على إجراء عملية جراحية والغياب لمدة طويلة.

وقد انطلق "بن عمر" خلال اليومين الأخيرين في المرحلة الأخيرة من مرحلة التأهيل من خلال لمس الكرة ومن المنتظر أن ينضم بعد ايام الى المجموعة على أن يكون جاهزا بعد أقل من شهر للمشاركة في المباريات الرسمية بالتالى قد يلحق اللاعب بمباراة فريقه مع الأهلى المقرر إقامتها 30 نوفمبر في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي بعد إجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة دورى أبطال إفريقيا .. مواجهات قوية لـ الأهلى ومازيمبى ينتظر الزمالك .. التفاصيل الكاملة

ننشر مواعيد لقاءات الأهلى والزمالك بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

تعليق ناري من أحمد حسن عن التتويج باللقب الأفريقي مع النادي الأهلي

أول تعليق من الهلال السوداني على وقوعه فى مجموعة الأهلي بدوري أبطال افريقيا

من يسعى للقب لا يهمه المنافس.. تعليق النجم الساحلي على مواجهة الأهلي بـ دورى أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

رغم الانتقادات ..ايرادات فيلم Joker تتجاوز الـ 200 مليون دولار

بعد تراجعه 14 جنيها.. توقعات بعودة ارتفاع أسعار الذهب في هذا الموعد

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

إحباط تهريب 51 ألف يورو مع مسافر مصرى قادم من إيطاليا

كارثة..البيطريين: سمك البلطي يتغذى على أحشاء الدواجن ومخلفات الماشية .. صور

صحيفة سعودية تفجر مفاجأة بشأن راتب جروس مع الأهلي السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيلة الاورانج.. زوجة تامر هجرس تخطف الأضواء من ابنتها بـ جمالها

مظاهرات ضخمة في ألمانيا ضد الاحتلال التركي لـ سوريا.. صور

بـ جيب قصيرة.. إنجى المقدم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية