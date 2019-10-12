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أخبار العالم

هجوم على مسجد في بوركينا فاسو.. ومقتل 16 شخصا.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:11 م
صدى البلد
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لقى 16 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان آخران في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن. 

ووفقا لتقارير محلية، هاجمت جماعة مسلحة مسجدا في قرية ماركوي في إقليم أودالان.  


وذكر شهود عيان أن الهجوم وقع قي مدينة جوروم - جوروم، مما اضطر سكانها إلى الفرار من منازلهم.


وتزايدت الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو مؤخرا، حيث فقد 60 شخصا حياتهم في هجمات منذ الأسبوع الأول في سبتمبر الماضي، وذلك وفقا للتقارير المحلية.


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