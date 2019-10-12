هجوم على مسجد في بوركينا فاسو.. ومقتل 16 شخصا.. صور

ووفقا لتقارير محلية، هاجمت جماعة مسلحة مسجدا في قرية ماركوي في إقليم أودالان.

وذكر شهود عيان أن الهجوم وقع قي مدينة جوروم - جوروم، مما اضطر سكانها إلى الفرار من منازلهم.





وتزايدت الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو مؤخرا، حيث فقد 60 شخصا حياتهم في هجمات منذ الأسبوع الأول في سبتمبر الماضي، وذلك وفقا للتقارير المحلية.