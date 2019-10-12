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رياضة

عاجل من قطر بشأن محمد صلاح.. التفاصيل كاملة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:18 م
محمد صلاح في ليفربول
محمد صلاح في ليفربول
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عمرو ابوبكر
تلقى نادي ليفربول تأكيدات من دويلة قطر على عدم استغلال النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول للريدز، دعائيًا أو سياسيًا خلال فترة تواجد الفرعون المصري هناك.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول حصل على التأكيدات من دويلة قطر، بعدم استغلال صلاح دعائيًا، ومعاملته مثل باقي اللاعبين تمامًا.

وأشارت الديلي ميل الى أن تواجد محمد صلاح الرياضي تحول لأغراض سياسية من قبل وقت إجباره سابقا على زيارة رمضان قديروف رئيس الشيشان أثناء مشاركة مصر في كأس العالم في روسيا".

كان ليفربول قد توج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، ويشارك في كأس العالم للأندية في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر المقبل والتي تقام في الدوحة.
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