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تعليم

تعليم الجيزة تستعد لإطلاق مبادرة متميزة يا جيزة في حبك يا مصر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:56 م
مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة في ورش العمل
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ياســـمين بدوي
يجرى الآن العمل بمديرية التربية والتعليم بالجيزة على قدم وساق تحت رعاية اللواء احمد راشد محافظ الجيزة و بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استعدادا لإطلاق مبادرة متميزة يا جيزة.

تقام عدة ورش عمل بقيادة خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، استعدادًا لانطلاق مبادرة "متميزة يا جيزة في حبك يا مصر" التي تعد أولى مبادرات العام الدراسي الجديد 2020/2019 ، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مدير المديرية يوم الخميس القادم الموافق 17 أكتوبر 2019.

وقد عقد حجازي صباح اليوم ورشة عمل مع مديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي الأنشطة و مجالس أمناء الجيزة، وذلك بحضور المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء ومحمود الفولي وكيل المديرية ، وحمدي عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، و عمر الجارحي مدير عام الشئون المالية والادارية ، و سماح ابراهيم مدير عام التعليم العام.

وقد تضمنت ورشة العمل التعريف بالمبادرة وأهدافها وأهميتها وما تتضمنه من مسابقات وجوائز .
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