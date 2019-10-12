سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

شارك لاعب الكرة المصري محمد صلاح، ولاعب ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الشخصية على "تويتر" جلسة التصوير التي خضع لها برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا روكين لصالح مجلة GQ.



وأثارت صور اللاعب محمد صلاح برفقة عارضة الأزياء البرازيلية جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انها شهدت تأييدا من البعض وهجوما من البعض الآخر، حيث أنه من الغريب بأن محمد صلاح يظهر برفقة عارضات أزياء على غلاف المجلات.



وإن انتابك الشعور بالفضول حول معرفة سعر إطلالة اللاعب محمد صلاح، والذي ظهر بها على غلاف مجلة GQ، مع عارضة الأزياء أليساندرا روكين، فسوف نقوم بذكرها لكم في هذا التقرير، وفقا لما نشر في مجلة gqmiddleeast.



وارتدى محمد صلاح في الإطلالة الأولى بدلة من الستان باللون الأسود موديل "Dark Double-Breasted Suit"، بدون قميص، من دار أزياء "Prada"، بلغ سعرها 4130 دولارا.



أما أليساندرا تألقت بفستان كب باللون الأسود، بدون أكمام، و وحزام رفيع عند منطقة الخصر، بلغ سعر إطلالتها 3830 دولارا.



أما عن إطلالة محمد صلاح الثانية، فقد ظهر ببدلة باللون الأوف وايت المائل للبيج، من دار الأزياء العالمية "Gucci" بسعر 3810 دولارات، أما أليساندرا فارتدت بليزر باللون النحاسي اللامع، مزين بخطوط باللون الأبيض، من تصميم "Fendi"، بلغ سعر إطلالتها 7975 دولارا.



واختار محمد صلاح في الإطلالة الثالثة ارتداء بلوفر باللون الكحلي من دانهيل، والذي بلغ سعره بـ 360 دولارا، وبنطلون باللون الأسود من توم فورد بـ 1720 دولارا، ونسق مع الإطلالة حذاء باللون الجملي الفاتح من Santoni بـ 5260 دولارا، أما أليساندرا أمبروسيو فارتدت فستان شفاف باللون الأحمر، بأكمام طويلة مزين بالكرانيش من دار أزياء " فالنتينو" بلغ سعره سعره 8795 دولارا.



وإليكم صورة توضح تفاصيل كل إطلالة..