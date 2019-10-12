بالأرقام.. وزير التعليم يكشف أسباب أزمة عجز المعلمين في المدارس وخطة حلها

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أزمة العجز في المعلمين التي تعاني منها معظم المدارس المصرية في الوقت الحالي.



وقال وزير التربية والتعليم ، إن هذه الأسباب تتمثل في : افتتاح 59107 فصول دراسية جديدة منذ عام 2014 وحتى الآن ، وترقية 526 ألف معلم العام الماضي و88 ألف العام الحالي، واحالة 59862 معلما الى المعاش.



وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه من ضمن الأسباب أيضًا إجراءات تقليل الاغتراب ل 17 ألف معلم من الفائزين في مُسابقة الـ 30 ألف معلم ، إلى جانب قرارات نقل المعلمين وزيادة الانتدابات إلى المحافظات، وكذا انتداب مُعلمين لديوان الوزارة ودواوين المُديريات والإدارات التعليمية للقيام وتحول الكثير منهم إلى الوظائف الإدارية والإشرافية.



ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أنه من الأسباب التي أدت لعجز المعلمين أيضًا ، قرار السماح بالإجازات الخاصة بدون مرتب، وكذا السماح للمعلمين بإجازة نصف الأجر، الأمر الذي أسفر عن حصول 45734 على إجازة بدون مرتب والاعارات الخارجية والداخلية للمدارس الخاصة، وتقليل النصاب التدريسي.



وأعلن وزير التربية والتعليم في وقت سابق ، أن العجز في المعلمين يقدر بـ320 ألف معلم في الوقت الحالي .



من جانبه .. أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخذت العديد من القرارات والاجراءات لسد العجز في المعلمين ، مشيرًا إلى ان هذه القرارات شملت : تحديث قواعد البيانات على مستوى الحصة للمرة الأولى، وإتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع 3 حصص أسبوعية ببدل 15 جنيهًا للحصة، وصرف بدل 200 جنيه للمعلمين الذين سيندبون خارج الإدارات التي بها زيادة بالتخصص، وفتح باب التعاقد لـ 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليًا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية على أن يكون التعاقد الإلكتروني من خلال مؤسسة تابعة للوزارة و يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط ، لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلم الجديد 2.0، كما سيتم الاستعانة الشهرية بالمعلمين طوال العام خلال البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية.



واضاف عمر ان الوزارة قررت لأول مرة فتح الباب للمتطوعين الراغبين في العمل في المدارس لدعم نظام التعليم الجديد، مشيرا ان الوزارة ستتحرى عن جميع المتطوعين وتخضعهم لتدريبات تأهيلية قبل العمل لهم بالمدرسة.



وأوضح أن المتطوعين هم من يرغبون بالعمل في أيام محددة بالحصة بدون أجر داخل النطاق الجغرافي التابع لهم.



وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه لن يسمح للمتطوعين بالعمل في المدارس إلا بعد التدقيق الأمني والرقابي عليهم والتأكد من قدرتهم علي دخول المدارس.



وأضاف عمر، في مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة، أن بعض المديريات التعليمية لجأت إلى هذا الإجراء مع بداية العام الدراسي لسد العجز، والآن سيتم التحكم في هذا الأمر من خلال تسجيل المتطوع علي بوابة التوظيف للسماح له بدخول المدرسة.