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أردوغان الراعي الرسمي للإرهاب .. داعش تشارك تركيا في الهجوم على سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:27 م
داعش تشارك تركيا
داعش تشارك تركيا في الهجوم على سوريا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات التركية أوقفت سيارة في الشارع، وكانت بها سيدة تُدعي المهندسة هافرين خلف، الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، وتم إعدامها في الشارع صباح اليوم، متسائلًا: "باسم مين يتم إعدام امرأة لا تحمل سلاح في الشارع إعدام ميداني باسم الله ولا باسم الإسلام ولا باسم الإنسانية". 

وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، مقطع فيديو لقوات داعش تشارك القوات التركية في التطهير العرقي في منطقة شرق الفرات، ويقولوا في حالة فخر شديد، :"نحن الآن نتوجه إلى المعركة داعش 10-2019 الآن في أراضي رأس العين، الله معك".

وشدد "الديهي"، على أن القوات التركية تستخدم الدواعش الذين كانوا موقوفين ويشاركوهم الآن في هذه المعركة على سوريا.
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