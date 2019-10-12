هاشتاج أردوغان السفاح يتصدر تويتر.. ومغردون: راعي الارهاب وخليفة الدواعش



منك لله ذنب ايه ذنب الاطفال انها تتقتل وتتهجر وتتقتل فى أحشاء أمهاتهم اردوغان قاتل الاطفال وهادم البيوت وزعيم القاتلين ربنا ينصرك يا سوريا.



‏‎#السفاح_اردوغان

خليفة الدواعش.



‏‎#السفاح_اردوغان

المجرم اردوغان بتاع الدعارة.



‏‎#السفاح_اردوغان

قاتل الاطفال

حسبنا الله ونعم الوكيل.



‏‎#السفاح_اردوغان نهايته ستبقى فى سوريا.



‏‎#السفاح_أردوغان

يقول تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ).



‏اسرائيل تحتل سوريا وتقتل شعبها بدم بارد علي ايد السفاح اليهودي اردوغان ‎#السفاح_اردوغان.



‏قاتل الاطفال وهيجيلك يوم يا اردوغان ياعميل‎#السفاح_اردوغان.



‏‎#السفاح_اردوغان

اردوغان و ابن موزه.. العاهرة و القواد بيسفكوا دم العزل و بيسرقوا خير سوريا.



‏‎#السفاح_اردوغان

ربنا ينتقم من أردوغان و من والاه ومن دعمه

لو دعمنا الجيش السوري و الاكراد بالسلاح سينتصروا على اردوغان وجيشه المسلح ولن تقوم لهم قائمة و تعود سوريا و تتطهر ليبيا.



‏راعي الارهاب اردوغان ‎#السفاح_اردوغان.



‏مجرم ابن شيطان يهودى ‎#السفاح_اردوغان.



‏اللعب على المكشوف ... جيش أردوغان الإرهابي... جيش السفاح‎#السفاح_اردوغان.



‏‎#السفاح_اردوغان

سفاح اطفال السوريين والعرب.



‏اللهم أستودعتك أطفال و نساء و شباب و كهول و أرض سوريا العربيه ،،اللهم رد كيد الأتراك في نحورهم ‎#السفاح_اردوغان و القطريين الخونه للعروبه.



‏‎#السفاح_اردوغان

خليفة الاخوان المجرمين تجار الدين

صانع الإرهاب ممول القتل والخراب في البلاد العربية والإسلامية ربنا ينتقم منكم يا اردوغان .



وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافا من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات، وكثير منهم أجانب. وألحقت قوات سوريا الديمقراطية الهزيمة بجهاديين في مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا بدعم أمريكي يشكل قوات برية وقوة جوية.

تصدر هاشتاج "أردوغان السفاح" قائمة الأكثر تداولًا ومشاركة على موقع التغريدات تويتر، بعد ان اطلقه الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد".يأتي ذلك بعد ان بدأت تركيا الهجوم، منذ أيام، على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود.وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :