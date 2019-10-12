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مظاهرات غاضبة بدول العالم ضد الغزو التركي لسوريا.. الآلاف في باريس يطالبون بمحاسبة الدكتاتور أردوغان.. احتجاجات أمام البيت الأبيض.. والأكراد ينتفضون في ألمانيا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:45 م
مظاهرات الأكراد في
مظاهرات الأكراد في فرنسا
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قسم الخارجي
- احتجاجات فرنسا تطالب بمحاسبة الدكتاتور أردوغان
- آلاف الأكراد يتظاهرون في ألمانيا ضد العدوان التركي على الأراضي السورية
- مظاهرات أمام البيت الأبيض تندد بسياسات أردوغان وتدين خيانة ترامب للأكراد

في ظل تصاعد العدوان التركي على شمال سوريا، شهدت مجموعة من الدول احتجاجات ضد العملية العسكرية التركية التي أطلقها أردوغان تحت اسم "نبع السلام" لاستهداف الأكراد.

ففي فرنسا، تظاهر آلاف الأكراد ضد العملية العسكرية التركية رافضين العدوان التركي على الأراضي السورية، معربين عن رفضهم لتحركات "الديكتاتور" أردوغان.

وبحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية، فإن 6 آلاف من الأكراد تظاهروا في مارسي، فيما انتشر نحو 1500 شرطي لتأمينهم.

ورفع المتظاهرون أعلام الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية وإقليم كردستان.

ونقلت عن أحد المتظاهرين من ذوي الأصول التركية قوله إنه يجب على أوروبا وفرنسا تحديدا التحريك للدفاع عن الأكراد، موضحا أن أردوغان "ديكتاتور" وتركوه ليفعل ذلك لأنه يهددهم بورقة اللاجئين.

وشهدت ألمانيا تظاهر الآلاف خصوصا في العاصمة برلين ومدينة كولونيا، ضد الاحتلال التركي لشمال سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن ألمانيا حظرت تصدير الأسلحة لتركيا ردا على العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردي السورية في شمال سوريا.

وتقدمت قوات من جماعات سورية معارضة تدعمها تركيا إلى داخل مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، اليوم السبت، لكن لم يتضح مدى توغلها إذ تقول تركيا إن القوات التي تدعمها تمكنت من السيطرة على وسط المدينة بالفعل بينما نفت القوات التي يقودها الأكراد ذلك وقالت إنها شنت هجوما مضادا.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، خرجت مظاهرات غاضبة أمام البيت الأبيض ضد الاحتلال التركي لشمال سوريا، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه عواصم كبرى حول العالم مظاهرات ضخمة ضد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعدوان التركي على شمال سوريا.

كما طالب المحتجون أمام البيت الأبيض، اليوم السبت، الولايات المتحدة بالتدخل لوقف العدوان التركي على سوريا، وحملوا صورا لأردوغان يشبه فيها الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال المتظاهرون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خذل الأكراد بعد كل ما فعلوه لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

ووصلت الاحتجاجات إلى إيران، حيث جمع العشرات من الأكراد الإيرانيين أمام السفارة التركية في طهران احتجاجا على العملية التركية في شمال شرق سوريا.

وردد المتظاهرون شعارات "الموت لأردوغان"، و"أوقفوا الحرب على الأكراد"، و "نطلب دعمكم أيها الإيرانيون".

وأشار عدد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص من المشاركين بالتظاهرة التي جرت وسط انتشار أمني مكثف أمام مقر السفارة التركية بالعاصمة الإيرانية.

وفي أثينا نظم نحو ألفي كردي ويوناني مسيرة إلى السفارة التركية في وسط العاصمة اليونانية ملوحين بالعلم الكردي ولافتات كتب عليها "أوقفوا الغزو الآن"، فيما قال أحد المحتجين الأكراد "هذه إبادة جماعية. نرجو مساعدتنا. كفى".

كانت مجموعة من الدول بينهم فرنسا وألمانيا وهولندا أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية الغزو التركي لسوريا، فيما أشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي يدرسون الإعلان عن وقف جماعي لصادرات الأسلحة إلى تركيا خلال القمة المقبلة لقادة التكتل.
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