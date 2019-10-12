شاهد.. ملخص مباراة تونس والكاميرون وتألق فرجاني ساسي

خيم التعادل سلبياًا بدون أهداف، على مباراة منتخبي تونس والكاميرون، في المباراة التي جمعتهما وديًا مساء اليوم على الملعب الأوليمبي برادس.





سيطر المنتخب التونسي على أحداث المباراة ، وسدد لاعبوه 8 كرات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 60% ، مقابل 40 % للكاميرون ، كما سنحت لنسور قرطاج فرصة التسجيل ، عندما تحصل فرجاني ساسي على ضربة جزاءـ، بعد مراوغة أربع لاعبين وتوغل داخل منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة ، تولى تنفيذها طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي ، لكنه أهدرها في الدقيقة 58 ، لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.



