أحمد حلاوة: الشباب مش عايز يتعلم وبيتكبر على المعرفة

قال الفنان الدكتور أحمد حلاوة، إن التعلم فى الصغر كان له أثر كبير فى بناء شخصيته نظرا لتنوع أماكن تلقى المعرفة، لكن الآن أصبحت أغلب المعارف تلقينية، لافتا إلى أنه تعلم الفن فى البداية كهواية، وبدأ عمله الفنى من مسرح الجامعة، الذي يعد بوابة لكثير من الفنانين الكبار لعالم الفن.



وأضاف "حلاوة" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN" أن مركز شباب الجزيرة، شهد ميلاد العديد من التجارب الفنية المميزة، فكما كان بناء مراكز الشباب لأهداف سياسية واجتماعية كانت هناك أهداف فنية أيضا.



ويرى الفنان الدكتور أحمد حلاوة، أن أغلب الشباب الآن لا يريد التعلم، ويتكبر على المعرفة، رغم أنه لا يمكن أن نتقدم إلا بالعلم، وبناء الإنسان لا يأتى إلا بالعلم، مشيرا إلى أنه بسبب عدم رغبة الشباب في التعلم حدثت حالة من الخلل في الأعمال الفنية في الفترة الأخيرة.