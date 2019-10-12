قصة جامع.. عمرو بن العاص وحكاية أول مسجد في مصر وإفريقيا ..فيديو





بثت مؤسسة الأزهر الشريف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فيلمًا مصورًا عن مسجد عمرو بن العاص، تتابعًا لسلسة فيديوهات تحت شعار:«قصة جامع».وذكر الفيلم أن المسجد بناه عمرو بن العاص وجمع من الصحابة الكرام، وأنه مسجد عريق تستشعر فيه عظمة التاريخ الإسلامي، مضيفًا انتشار العديد من الأعمدة فيه والتي يبلغ عددها 365 عمودًا بعدد أيام العام.وأضاف أنه أول مسجد جامع في مصر والقارة الإفريقية، وأنه يعد الرابع في الإسلام بعد مساجد المدينة والبصرة والكوفة، مشيرًا إلى أن به صحنًا كبيرًا تحيط به أربعة أروقة، واحتوائه مئذنة يرجع تاريخها إلى عصر مراد بك عام 1212 هجرية، 1797 ميلادية.