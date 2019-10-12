Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قصة جامع.. عمرو بن العاص وحكاية أول مسجد في مصر وإفريقيا ..فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:37 م
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
Advertisements
القسم الديني
بثت مؤسسة الأزهر الشريف عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فيلمًا مصورًا عن مسجد عمرو بن العاص، تتابعًا لسلسة فيديوهات تحت شعار:«قصة جامع».

وذكر الفيلم أن المسجد بناه عمرو بن العاص وجمع من الصحابة الكرام، وأنه مسجد عريق تستشعر فيه عظمة التاريخ الإسلامي، مضيفًا انتشار العديد من الأعمدة فيه والتي يبلغ عددها 365 عمودًا بعدد أيام العام.

وأضاف أنه أول مسجد جامع في مصر والقارة الإفريقية، وأنه يعد الرابع في الإسلام بعد مساجد المدينة والبصرة والكوفة، مشيرًا إلى أن به صحنًا كبيرًا تحيط به أربعة أروقة، واحتوائه مئذنة يرجع تاريخها إلى عصر مراد بك عام 1212 هجرية، 1797 ميلادية.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آمنه نصير: فتح مصر بداية دخول الإسلام للقارة الإفريقية

مع إزالة التعديات من محيطه.. ما لا تعرفه عن مسجد تربانة الأثري بالإسكندرية

كمال رشدي يكتب.. المسجد الذي تحول لكنيسة مرتين بسبب الاحتلال

لكل اسم حكاية.. دمياط من تامحيت في عهد الفراعنة إلى قلعة الأثاث

ترشيحاتنا

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

اخبار الفن.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل.. دعاء صلاح تهاجم منتقدي محمد صلاح.. اعتقال ممثلة أمريكية

لأول مرة.. تفاصيل اختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

محمد صلاح يكشف كواليس تصويرغلاف GQ مع العارضة البرازيلية.. شاهد

فرعون مصرى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة ساحرة مع الأهرامات

أول صورة من الاستديوهات الداخلية لـ قناة الزمالك.. شاهد

Advertisements

ننشر فيديو لحظة تعدى قاتل طالب المنوفية على الفتاة وتدخل محمود البنا

الموت يفجع إبراهيم عبدالخالق لاعب الإنتاج الحربي

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بملعب مباراة جينيراسيون

خاص..مفاجأة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

بعد القرار الجمهوري.. برلماني يعلن عن مفاجأة حول تقديم حوافز إضافية للعاملين بقطاع الأعمال

إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر.. تعديل جديد في قانون الخدمة المدنية

طفح الكيل.. طارق حامد يوجه رسالة غامضة لـ الزمالك قبل مباراة الأهلي..شاهد

ننشر فيديو لحظة قتل أحمد راجح لـ محمود البنا طالب المنوفية بسبب الدفاع عن فتاة

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة

بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

الكاف يهدد الأهلي والزمالك بـ الحرمان من البطولات الأفريقية .. اعرف السبب

هل ده سجين رأي .. أحمد موسى: علاء عبدالفتاح طالب بقطع يد الجيش والشرطة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة