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توك شو

أحمد حلاوة: أجري كان 4 جنيهات في الحلقة الواحدة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 10:34 م
أحمد حلاوة
أحمد حلاوة
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عبد الخالق صلاح
أكد الفنان أحمد حلاوة، أن أكثر ما يميز الفن هو كيفية صناعته، فيمكن أن تتشابه أنواع الفنون مع بعضها البعض، فهناك العديد من الأغانى الرومانسية التى قدمت على مدار تاريخ الفن، لكن كيفية تقديمها هو ما يميز أغنية عن الأخرى.

وأضاف "حلاوة" خلال لقاءه مع الإعلامية "قصواء الخلالى" فى برنامج "المساء مع قصواء" على قناة "TeN" ، أن الصوت من أهم أدوات التعبير لدى الفنان، وهو ما يعطى الإذاعة متعتها الخاصة، فكل فن من الفنون له متعته، المسرح على سبيل تأتى متعته من تلقى ردود فعل الجمهور وتقبله للعمل، كما أن للسينما متعتها الخاصة، وكذلك التليفزيون، موضحا أن الأهم هو الإتقان، وهو يعنى الحب والاهتمام والإخلاص للعمل.

وأشار إلى إنه شارك فى إحدى المؤتمرات الفنية، ولم يكن يمتلك أى أموال "مفلس" على حد تعبيره، لكن بعد انتهاء المؤتمر حصل على مكافأة مالية كبيرة، موضحا أنه بدأ وكان أجر بعض الحلقات يتراوح ما بين ثلاث أو أربعة جنيهات.
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