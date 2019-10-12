Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حامد فارس: موقف الإخوان من أحداث سوريا يؤكد أنها جماعة دموية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:26 م
اعلام الاخوان
اعلام الاخوان
Advertisements
خالد محيي الدين
قال المستشار حامد فارس، المتخصص في الشئون العربية، إن ما يقوم به إعلام الإخوان من تشجيع وتحفيز لأعمال أردوغان وجيشه في سوريا، يؤكد كونهم إعلاما مأجورا وممولا من نظام فاسد.

وتابع، "فارس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية المتطرفة تبيح دماء الأخوة السوريين بشكل واضح وصريح يؤكد أنها جماعة دموية، والتي سيذكرها التاريخ مدى الحياة.

وأضاف المتخصص في الشؤون العربية، المستشار "حامد فارس"، أن قطر وتركيا يغنون علي دم الأبرياء من الأكراد في سوريا، والذين تم ذبحهم بدم بارد على يد الجنود الأتراك وبتمويل قطري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودته من تركيا.. قيادي إخواني يواصل فضح الجماعة الإرهابية: يصنعون زبيبة الصلاة ولا يملكون أدلة تدين مصر

أحمد بدير: الإخوان عملوا مسرحية بايخة.. ولما يشتموني تأكدوا أنني على الطريق الصحيح

وائل الإبراشي: خطاب إعلام الإخوان يعبر عن حقيقة هزيمتهم

تحالف "المتعوس والدلدول وخليفة الإرهابيين" !!

على طريقة الإخوان.. أردوغان يستغل الدين لمباركة العدوان على سوريا.. تفاصيل

هاشتاج أردوغان السفاح يتصدر تويتر.. ومغردون: راعي الارهاب وخليفة الدواعش

ترشيحاتنا

فراق صعب بين تامر هجرس و ابنته تمارا.. اعرف السبب

بعد التحذير من تناول البلطي.. 8 طرق لاختيار السمكة السليمة

رد قاسٍ من نبيل الحلفاوي على مهاجمي صلاح بعد صورته مع عارضة الأزياء

مزارع سمكية غير مرخصة تبيع الموت للمصريين..البيطريين تكشف تفاصيل الكارثة

بشرى سارة لمصنعي الحديد.. حكم نهائي باستمرار فرض رسوم على واردات حديد البليت

شاهد.. الراحل طلعت زكريا أثناء تأدية الخدمة العسكرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة