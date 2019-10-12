حامد فارس: موقف الإخوان من أحداث سوريا يؤكد أنها جماعة دموية

قال المستشار حامد فارس، المتخصص في الشئون العربية، إن ما يقوم به إعلام الإخوان من تشجيع وتحفيز لأعمال أردوغان وجيشه في سوريا، يؤكد كونهم إعلاما مأجورا وممولا من نظام فاسد.





وتابع، "فارس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية المتطرفة تبيح دماء الأخوة السوريين بشكل واضح وصريح يؤكد أنها جماعة دموية، والتي سيذكرها التاريخ مدى الحياة.



