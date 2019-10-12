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مرأة

جددي سفرتك.. طريقة عمل النجرسكو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتاج ربة المنزل إلى تقديم وصفات جديدة لأسرتها ولذلك يمكن أن تتعلمي طريقة الـ "نجريسكو".

المقادير : 

١⁄٢ كيلو مكرونة
كيلو حليب سائل 
٤ ملعقة كبيره زبدة وشوية زيت 
كوباية دقيق 
١⁄٢ كيلو دجاج بانيه، مقطعة صغير

التتبيلة:
١ بصلة، مفرومة
٣ فلفل الوان، مقطع صغير
١ ملعقة صغيرة كاري
١ ملعقة صغيرة كركم
١ ملعقة صغيرة قرفة
١معلقة بهارات شاورما فراخ 
١معلقة كمون 
١ ورقة لورى
١⁄٤ ملعقة صغيرة روز ماري
١⁄٤ ملعقة صغيره حب هيل، مطحون
ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير

١. تخلط التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم تنقع قطع الدجاج لمدة ساعتين وكلما زاد الوقت كان افضل.

٢. في طاسه على النار، يوضع السمن مع قطع الدجاج المتبلة مع التقليب كل دقيقتين حتى تمام النضج ولما تقرب تستوي نضيف الفلفل الألوان والزيتون ونسيب فيها شوية صوص كده .

٣. تسلق المكرونة في حله على النار مع الماء، الملح وملعقة زيت حتي تمام النضج 

٤. البشاميل، في حله على النارـ توضع الزبدة مع الدقيق ويقلب لحد ما الدقيق ياخد لون اصفر ، يضاف الحليب مع التقليب لمدة ١٠ دقايق لحد ما يتقل بس يكون قوامه خفيف عن الباشميل العادي ، الملح، الفلفل الاسمر ويرفع من على النار ليهدأ.

٥. تضاف 3/4 كمية البشاميل على المكرونة ونضيف الفراخ بالصوص والفلفل الألوان والزيتون وتقلب.

٦. فى صينية فرن مدهونة زبدة ثم توضع المكرونه مع الفراخ والصوص وأخيرًا كمية البشاميل المتبقيةعلي الوش وبعدين نحط الجبنه الموزريلا ، تدخل الصينية فرن حامي لمدة ٢٠ دقيقة الى ان يحمر الوجه.
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