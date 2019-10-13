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مرأة

بـ فستان لامع.. زوجة مصطفى فهمي بإطلالة تبهر الجمهور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:07 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها جديدة. 

ظهرت فاتن باطلالة إنيقة بفستان لامع بمناسبة خاصة وترتدي فاتن فستان باللون الكشمير الانيق ، واعتمدت ميكب مناسبا لإطلالاتها مما جعلها تنال إعجاب المتابعين.

وكتبت فاتن قائلة: "Special Wedding with special ones... Congratulations" 

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