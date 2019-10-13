الأهلي يتبرأ من التعاقد مع كهربا.. ويفجر مفاجأة عن أخبار شرائه

فجر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي مفاجأة عن تعاقد المارد الأحمر مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا .



وقال توفيق خلال تصريحاته على برنامج ملعب اون مع الإعلامي أحمد شوبير المذاع على قناة اون سبورت، إن مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء لم يتفاوضوا تمامًا مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق.



وأضاف توفيق أنه، لم يتم مراسلة نادي الافيس البرتغالي الذي يلعب له كهربا الآن، ولا يوجد أي مفاوضات الآن مع اللاعب ولم يكن من قبل.



وتابع:" كهربا لاعب مميز ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن من الجهاز الفني والإداري الأهلي بالتفاوض معه، ولم يتم عرضه على الأهلي في الفترة السابقة، وكل ما يقال شائعات واجتهادات.