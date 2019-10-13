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فن

نبيلة عبيد تكشف سر موافقتها على أبناء وقتلة رغم صغر مساحة الدور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
أكدت الفنانة القديرة نبيلة عبيد إنها لم تخش المشاركة فى فيلم "أبناء وقتلة" الذى شاركت فى بطولته الفنان الراحل من محمود عبد العزيز، رغم صغر حجم دورها مقارنة بالأعمال الأخرى التى كانت تقوم ببطولتها.

وأضافت " نبيلة " عبيد لـ صدى البلد أنه حين عرض عليها المشاركة فى بطولة فيلم "أبناء وقتلة"، كشف لها القائمون على العمل أن شخصيتها فى العمل ستنتهى الثلث الثانى من الفيلم، ولكنها لم تتردد.

وتابعت قائلة: "وجدت أن الأمر به تغير لى كممثلة ، كما أن الدور كان جيدا للغاية، ولا يمكن رفضه، خاصة أن الشخصية التي ألعبها يستمر تأثيرها إلى نهاية الأحداث".
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