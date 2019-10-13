Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجوكر الأصلي.. فتحي عبد الوهاب يتصدر تويتر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدر الفنان فتحي عبد الوهاب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه، بسبب إجماع جمهوره على أنه قادر على تقديم النسخة العربية من فيلم Joker بسبب موهبته التمثيلية الفريدة من نوعها، على حد وصفهم.

وأكد رواد تويتر في تعليقاتهم أن فتحي عبد الوهاب من أفضل الممثلين الذين أبدعوا في تقديم شخصيات "المرضى النفسيين"، مستشهدين بدور "سمير سبوت" في فيلم بحبك وأنا كمان.

وجاءت التعليقات: "احنا عندنا الجوكر الأصلي فتحي عبد الوهاب أحسن ممثل يعمل أدوار السايكو في العالم"، "فيلم الجوكر دا لو اتعمل مصرى ممكن باسل خياط أو فتحى عبد الوهاب يبدعوا زى خواكين".

فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعُرض فى عدد من المهرجانات العالمية، منها مهرجان فينيسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ، ويضم الفيلم الجديد عددًا هائلًا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين، وغيرهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للكبار فقط .. 8 معلومات عن فيلم الجوكر - Joker قبل عرضه فى أكتوبر

العرض الخاص لـ فيلم Joker يشعل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي .. صور

شاهد.. العرض الخاص لفيلم the joker في لندن بحضور خواكين فينيكس

خواكين فينيكس يروج لـ فيلمه The Joker برفقة خطيبته روني مارا.. صور

اليوم.. عرض فيلم الـ Joker في أمريكا.. اعرف التفاصيل

الجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

لحظة اغتيال سياسية كردية على يد قوات أردوغان .. فيديو

انخفاض سعر الدولار إلى 16 جنيها في هذا التوقيت .. وهذه الأسباب

للدعارة والاستعباد.. عصابة تستدرج النساء إلى إنجلترا بحجة وظيفة الأحلام

حدث ليلا.. حقيقة انقلاب طارق حامد على الزمالك.. ضربة قوية لأردوغان في سوريا.. وآخر تطورات انتقال كهربا إلى الأهلي

الإفتاء تكشف عن علاج للسرحان في الصلاة .. فيديو

في أيام معدودة.. رجل أعمال يفقد 3.5 مليار دولار من ثروته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه