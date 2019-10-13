الجوكر الأصلي.. فتحي عبد الوهاب يتصدر تويتر

تصدر الفنان فتحي عبد الوهاب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه، بسبب إجماع جمهوره على أنه قادر على تقديم النسخة العربية من فيلم Joker بسبب موهبته التمثيلية الفريدة من نوعها، على حد وصفهم.



وأكد رواد تويتر في تعليقاتهم أن فتحي عبد الوهاب من أفضل الممثلين الذين أبدعوا في تقديم شخصيات "المرضى النفسيين"، مستشهدين بدور "سمير سبوت" في فيلم بحبك وأنا كمان.



وجاءت التعليقات: "احنا عندنا الجوكر الأصلي فتحي عبد الوهاب أحسن ممثل يعمل أدوار السايكو في العالم"، "فيلم الجوكر دا لو اتعمل مصرى ممكن باسل خياط أو فتحى عبد الوهاب يبدعوا زى خواكين".



فيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



الفيلم سبق وعُرض فى عدد من المهرجانات العالمية، منها مهرجان فينيسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ، ويضم الفيلم الجديد عددًا هائلًا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين، وغيرهم.





