بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

أعلنت هوندا رسميًا أسعار بريلود الجديدة في السوق البريطانية، وجاءت النتائج مخيبة لآمال من ينتظرون عودة سيارة كوبيه بأسعار معقولة.

يبدأ سعر النسخة الوحيدة المتاحة، والمعروفة باسم Advance، من 39,595 جنيهًا إسترلينيًا ما يعادل 52,055 دولارًا، ويرتفع السعر إلى 40,995 جنيهًا (53,895 دولارًا) بعد إضافة الضرائب والرسوم، وهو ما يجعلها أغلى من سيارة BMW 2-Series المنافسة المباشرة.

قوة أقل من النسخة الأمريكية

رغم السعر المرتفع، تقدم بريلود الأوروبية قوة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة. فهوندا اعتمدت على منظومة هجينة مأخوذة من سيفيك، لتنتج 181 حصانًا فقط، أي أقل مما كان يأمله عشاق الأداء الرياضي.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة خلال 8.2 ثانية، وهو رقم أقرب إلى سيارات الاستخدام اليومي منه إلى كوبيه رياضية الطابع.

منظومة هجينة مأخوذة من سيفيك

تستخدم بريلود الجديدة المحرك الهجين نفسه الموجود في سيفيك، وهو مزيج بين محرك بنزين يعمل على دورة أتكنسون ومحركين كهربائيين.

تركز المنظومة على الكفاءة واستهلاك الوقود أكثر من القوة المباشرة، وهو ما يفسر أرقام الأداء المتواضعة مقارنة بسعر السيارة.

في المقابل، استلهمت هوندا جانبًا رياضيًا من خلال استخدام بعض مكونات نظام التعليق من Civic Type R، ما يمنح بريلود توازنًا وثباتًا أفضل على الطرق السريعة والمنعطفات، رغم بقائها سيارة دفع أمامي بالكامل.

غموض حول السعر الأمريكي

حتى الآن، ما زالت هوندا تلتزم الصمت تمامًا بخصوص الأسعار الأمريكية.

ورغم تسريبات متعددة من وكلاء في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الشركة لم تعلن أي رقم رسمي بعد، ما يترك الباب مفتوحًا لاحتمالات أن تكون النسخة الأمريكية أقوى أو أرخص أو مختلفة في التجهيزات.