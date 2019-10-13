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مرأة

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
آلى تايت كاتلر
آلى تايت كاتلر
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رشا عوني
وقع اختيار ماركة فيكتوريا سيكريت الخاصة بالملابس النسائية مؤخرًا على أول عارضة أزياء بلس سايز للترويج لحملتها الإعلانية الأخيرة، وتعتبر هذه خطوة جديدة في تاريخ الماركة العالمية الشهيرة التي اعتادت على اختيار عارضات مختلفات للحملات الإعلانية. 

وتعاقدت فيكتوريا سيكرت مع آلى تايت كاتلر وهي عارضة أزياء أمريكية، وانضمت للشركة لتكون أول عارضة بلس سايز، رغم أن جسدها ليس ممتلئًا لهذا الحد، مما جعلها تتصدر أخبار الصحف العالمية. 

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام العالمية حول العارضة الأمريكية آلى تايت كاتلر، فهي تهوى لعب كرة القدم منذ أن كانت في الخاسمة من عمرها وحتى سن العشرين ومارست هذه الهواية كثيرًا واحترفت بها لكنها لم تجعلها تنسى حلمها في عالم الموضة والأزياء.

وفي عام 2011 بدأت كاتلر العمل في مجال الموضة والأزياء، ودخلت العديد من الشركات العالمية مثل مانجو، ورالف لورين وجي كرو.

ومنذ أن أتمت كاتلر 14 سنة، كانت تحلم بالانضمام إلى فيكتوريا سيكريت يومًا ما، حتى تحقق حلمها ووقع اختيار الشركة عليها لتكون موديل بلس سايز بمقاس 14 في الملابس الداخلية، وهو ما عبرت عنه العارضة الأمريكية على حسابها على انستجرام بعد علمها بخبر اختيار الشركة لها. 

وبعيدًا عن عالم الموضة والأزياء، تهوي كاتلر ممارسة رياضة اليوجا ومدربة معتمدة لهذه الرياضة، وكذلك تساهم في أعمال خيرية بيئة للحفاظ على البيئة ، كما أنها تتبع النظام الغذائي النباتي وتحاول تشجيع غيرها على النظام الصحي والعناية جيدًا بما يتناولونه.
محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة
محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة
محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة
محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة
محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة
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