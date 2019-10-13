وصفة مجربة لإزالة الجير وتبييض الأسنان في يوم واحد فقط

كشف فريق بحث بجامعة هارفارد عن أدلة قوية على وجود صلة بين أمراض اللثة وسرطان البنكرياس ووجود علاقة راسخة بين صحة الأسنان وأمراض القلب بجانب مشاكل صحية خطيرة أخرى.



إليك طرق أكثر طبيعية لصنع غسول الفم ومعجون الأسنان في المنزل "powerofpositivity" فعالة في المساعدة في إزالة الجير والبكتيريا الأخرى من الفم.



إليك مكونات الوصفة:



ملعقة من اليانسون

5 قطرات من زيت النعناع

5 قطرات من زيت الليمون

نصف كوب ماء



طريقة تطبيق الوصفة:



في كوب من الماء امزجى المكونات جيدا وقومى بتفريش أسنانك بها لدقائق ويمكنك تكرار ذلك يوميا حوالى 4-5 مرات يوميًا.

