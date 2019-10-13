هولندا في ضيافة بيلاروسيا في تصفيات يورو 2020

يحل منتخب هولندا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب بيلاروسيا، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات يورو 2020.



ويسعى منتخب هولندا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب بيلاروسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الطواحين، لتحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.



ويحتل منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن عن منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي منتخب بيلا روسيا في المركز الرابع بـ 4 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020، ألمانيا مع إستونيا، بلجيكا مع كازاخستان، المجر مع إذربيجان، قبرص مع روسيا، ويلز مع كرواتيا، روسيا البيضاء مع هولندا، سلوفينيا مع النمسا، بولندا مع مقدونيا الشمالية.

