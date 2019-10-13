محافظة الغربية تشن حربا على الإشغالات والإعلانات المخالفة.. إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. ومنع بناء 19 برجا سكنيا

- محافظ الغربية يوجه بشن حملات لرفع وإزالة إشغالات وشوارع والميادين بمراكز طنطا والمحلة

- تحرير 1650 مخالفة حالة إشغال و1848 إعلانا مخالفا وإزالة 29 حالة بناء أبراج سكنية - تنفيذ القانون 119 مخالفات البناء غير المرخص والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية









أعلن ديوان محافظة الغربية برئاسة اللواء هشام السعيد محافظ الإقليم اليوم، استمرار عمليات التنسيق الكاملة مع مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء محمود حمزة، مدير الأمن لمواصلة حملات شن سلسلة من الحملات الأمنية الموسعة بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية بمجالس المدن والأحياء لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي.





كما أعطى محافظ الغربية، توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في شن هذه الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.





وفى هذا الشأن؛ قامت الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بتنظيم عدة حملات أسفرت عن إزالة 1650 حالة إشغال و1848 إعلان مخالف خلال الفترة من 27/9/2019 حتى 11/10/ 2019.





أزال مركز ومدينة المحلة الكبرى ( 220 حالة إشغال – 450 إعلان) وقام حي أول المحلة بإزالة (335 حالة إشغال - 85 إعلان ) ، بينما أزال حي ثان المحلة الكبرى (67 حالة إشغال – 128 إعلان ) ، أما مركز ومدينة كفر الزيات قد أزال ( 165 حالة إشغال - 37 إعلان) ، وأزال مركز ومدينة السنطة (116 حالة إشغال – 80 إعلان) ، كما أزال مركز ومدينة قطور 72 حالة إشغال.





مركز ومدينة سمنود ازال (178 حالة إشغال – 324 إعلان) ، كما أزال مركز ومدينة زفتي (450 حالة إشغال – 700 إعلان) ، بينما أزال مركز ومدينة بسيون (22 حالة إشغال – 44 إعلان) ، كما أزال مركز ومدينة طنطا 25 حالة إشغال.





من ناحية أخرى أفادت مصادر داخل ديوان المحافظة عن البدء فى تنفيذ إجراءات القانون 119 لمخالفات البناء عن صدور تعليمات من محافظ الاقليم الى رؤساء مجالس المدن والأحياء باستمرار حملات منظمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا مخالفات البناء ، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات جديدة ومصادرة مواد ومعدات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.





وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها والتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة .





ففي هذا الشأن؛ قامت أجهزة المحافظة بتنظيم حملة إزالات أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدٍ ومخالفة بناء خلال الفترة من 10-11/ 10/ 2019 م .





مركز ومدينة طنطا ازال 4 مخالفات بناء تمثلوا في (إزالة سمل مخالف في المهد بدون ترخيص بقرية محلة مرحوم - إزالة شدة خشبية بقرية ميت حبيش - إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية برما - إزالة شدة خشبية لأعمدة دور ثالث علوى بقرية صناديد) .





كما قام حي ثان طنطا بإزالة 5 حالات تعدٍ تمثلت في (إزالة منسوب سقف وأعمدة دور خامس بشارع بطرس - إزالة شدة خشبية لدور ثاني علوى بشارع شمس الدين – إزالة جمالون حديد مخالف بشارع الشيتى – إزالة سقف وأعمدة وسلم لدور تاسع مخالف قبل صب السقف - إزالة حجرة مخالفة بمنطقة أبو جمالة ) .





بينما قام مركز ومدينة السنطة بإزالة 4 مخالفات تمثلت في (شدة خشبية لأعمدة دور ثاني علوى وأخرى لدور ثالث علوى مخالف بقرية شبراقاص – إزالة في المهد لمبانٍ بالطوب الأبيض على مساحة 75 م2 – إزالة أعمال خرسانية في المهد تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 218م2 ) .





وأزال مركز ومدينة قطور حالة تعدى في المهد بقرية العتوة القبلية على مساحة 180م2.





كما قام مركز ومدينة سمنود بإزالة شدة خشبية في المهد للتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2بينما مركز ومدينة زفتي قام بإزالة 3 حالات تعدى في المهد على مساحة 370م2 وقام مركز ومدينة بسيون بإزالة حالة تعدى على مساحة 100م2.





أما حي ثان المحلة فقد أزال 10 مخالفات بناء في المهد تمثلوا في (فك 2 شدة خشبية بالدور التاسع وأخرى بالدور الحادي عشر في برجين متقابلين بشارع عمار بن ياسر – شدة خشبية بالدور الثامن بشارع جمال عبد الناصر – شدة خشبية بالدور الحادي عشر بشارع الفرن – 2 شدة خشبية بشارع عبد الحي شاهين – شدة خشبية بالدور العاشر وإيقاف أعمال ومصادرة خلاطة بشارعين أمام منشية البكري – شدة خشبية بالدور الحادي عشر بشارع الإنتاج – شدة خشبية بالدور الحادي عشر بشارع إمام) .



