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اقتصاد

سعر الدولار يتراجع في 6 بنوك اليوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:28 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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علياء فوزى
تراجعت أسعار الدولار فى 6 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 13-10-2019، واستقر في البنك المركزي ونحو 11 بنكًا. 

وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر إيران للتنمية 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيهًا للبيع. 

وتراجع سعر الدولار في بنكي (الشركة المصرفية العربية الدولية، الأهلي الكويتي بيريوس) 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار في بنكي (قناة السويس، عودة ) 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار في المصرف المتحد 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنك المركزى على مدار اليومين الماضيين عند 16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الدولار فى بنك الاسكان والتعمير على مدار شهر كامل عند 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك الاسكندرية على مدار شهر كامل عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنكى (البركة، مصرف ابوطبى الاسلامى) 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع. 

واستقر سعر الدولار فى بنوك (الأهلى اليونانى بمصر، العربى الافريقى، الأهلى، مصر) عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع .

وقدم بنك التعمير والاسكان أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه.

وقدم المصرف المتحد يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16.31 جنيه.
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