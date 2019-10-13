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رياضة

محمد صلاح يتألق بصورة جديدة لصالح مجلة QA

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:23 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" لصالح مجلة QA البريطانية. 

ونالت صورة محمد صلاح إعجابًا كبيرًا من متابعى محمد صلاح في أنحاء العالم. 

وجاءت أبرز التعليقات: "فخر العرب , أحلى صلاح فى العالم , العالمي". 


وتلقى محمد صلاح أنباء جيدة بشأن الإصابة التي تعرض لها فى المباراة التى أقيمت بين فريقه ليفربول وليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حيث كشفت العديد من التقارير الصحفية أن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم، وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط وسيعود بعدها إلى الملاعب للمشاركة مع فريقه من جديد.
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🕺🏽😃 @gqmiddleeast

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