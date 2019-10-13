محمد صلاح يتألق بصورة جديدة لصالح مجلة QA

نشر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" لصالح مجلة QA البريطانية.





ونالت صورة محمد صلاح إعجابًا كبيرًا من متابعى محمد صلاح في أنحاء العالم.





وجاءت أبرز التعليقات: "فخر العرب , أحلى صلاح فى العالم , العالمي".



