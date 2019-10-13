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توك شو

حد يفكر كده.. الرئيس السيسي يوجه رسالة نارية لأعداء الوطن

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الجيش المصرى مصنع الرجال يكفيه صلابته وقدرته الجبارة، ولا يستطيع أحد أن يفكر حتى في  الاقتراب من أرض مصر.

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر: "طيب حد كده يفكر يقرب من مصر، فى رسالة قوية لأعداء الوطن".

وشهد الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدٍ" تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.

وقد ألقى الرئيس السيسي، كلمة في الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، كما زار الرئيس السيسي قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، كما وضع إكليلًا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
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