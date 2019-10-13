طليقة علي ربيع تتجه للفن.. تعرف على قصة خلافها مع نجم مسرح مصر

قررت ندى محمود، مطلقة الفنان علي ربيع، الاتجاه إلى عالم الفن والتمثيل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا تؤكد من خلاله قرارها بقبول عروض للتمثيل ودخول الوسط الفني بعدما عرض عليها عدة سيناريوهات.



وكتبت مطلقة علي ربيع، في منشورها: «أولا أنا بعد ما نزلت عن السيناريو اللي جالي وأنا بفكر في قرار التمثيل لقيت رسايل حلوة كتير ومشجعة وأنا قررت أستعد».



بهذه المناسبة، نرصد في التقرير التالي قصة انفصال علي ربيع وندى محمود.



تزوج الفنان علي ربيع من ندي محمود في عام 2015 بعد قصة حب دامت فترة طويلة ورزقا بابنتهما مليكة، ولكن انفصل الثنائي في شهر أبريل الماضي بسبب كثرة الخلافات بينهما.



وقالت والدة طليقته، في تصريحات تليفزيونية، إن الخلافات كانت بسبب والدة علي ربيع لأنها كانت تتدخل في حياتهما الشخصية بشكل صعب، مؤكدة أن ابنتها "ندى" طلبت الطلاق من علي ربيع أكثر من مرة ولكنها كانت تتراجع عن قرارها من أجل ابنتها "مليكة".



وكانت ندى محمود أعلنت في أبريل الماضي، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، انفصالها عن زوجها الفنان علي ربيع، بعد فترة زواج لم تستمر كثيرًا، بسبب أزمة الحموات أيضًا.



وكتبت ندى منشورًا لها عبر "فيسبوك"، قالت فيه: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".



ونشرت أيضا صورة على حسابها الشخصي عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" في خاصية "الاستوري" مكتوب فيها: "لو الاكونت اتقفل أكيد هتعرفوا مين عمل كدا".