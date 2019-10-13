احذري منها.. 3 عادات يومية تسبب السمنة

من الطبيعي ان ترغب كل فتاة في الحصول على قوام رائع ورشيق، وتتبع كثير من الفتيات أنظمة غذائية عديدة لكنها لا تأتي بالنتائج المرغوب فيها، وهذا نظرًا لبعض العادات الخاطئة التي نتبعها يوميًا حسب ما اشار موقع "bright side"



- وجبة الفطار :-

للحفاظ على الوزن يكون من الضروري الأنتباه للوقت الذي يتم تناول الطعام فيه أكثر من نوع الطعام، فمن العادات الخاطئة الشائعة هو أنه يجب تناول وجبة خفيفة في الفطار، على الرغم أن العكس صحيح فتناول وجبة كبيرة في الفطار وتناول كمية قليلة في العشاء يساعد في الحفاظ على الوزن .



- عدم التعرض لأشعة الشمس :-

من الأمور الشائعة بين الناس أنه يكتسب كثير من الناس وزن أكبر في فصل الشتاء، ويظن البعض ان السبب في ذلك هو تناول كمية كبيرة من الطعام، لكن الحقيقة هو انه بسبب عدم التعرض بشكل كافي لأشعة الشمس، حيث تم اثبات ان اشعة الشمس لها دور فعال في حرق الدهون.



- تناول الحلويات :-

اذا كنت شخص محب للأطعمة الحلوة سيكون من الجيد تناولها في الجزء الاول من اليوم نظرًا لأن سرعة الحرق في الصباح تكون اكثر من الاوقات المتأخرة من اليوم.