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ديني

حكم تأخير قضاء صيام رمضان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
حكم تأخير قضاء صيام
حكم تأخير قضاء صيام رمضان
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محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائلة لم تقضِ أيام دورتها الشهرية (الحيض) مطلقًا إلا منذ ثلاث سنين، مع أنها تبلغ من العمر الآن ثلاثًا وثلاثين سنة. فماذا تفعل؛ هل تقوم بصيام هذه المدة؟

أجاب جمعة ، في فتوى له، أنه يجب قضاء ما فاتها من رمضان، ويجوز أن تصوم متفرقًا، وعليها لكل يوم فدية إطعام مسكين

وورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "علي صيام من رمضان الماضي وصحتي لا تساعدني، فماذا أفعل؟".

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن عليها الانتظار حتى يعينها الله وتشفى ثم تصوم ولو بعد وقت حتى تقضي ما في ذمتها.

وورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال إحدى الدروس الدينية تقول السائلة: "مات زوجي قبل أن يوفي نذره فهل أقضيه عنه"؟.

رد جمعة قائلا: أجاز الشافعية ذلك وقالوا يجوز لمن حوله كالزوجة او الابن او الابنة أن يوفي أحدهم ما نذر به الأب قبل الوفاة، على ان يخرج هذا النذر من التركة قبل توزيعها.
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