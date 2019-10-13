الإسهال وتوقف زيادة الوزن .. 5 علامات على اقتراب موعد الولادة

عملية الحمل كلها أمر صعب، حيث أن حمل طفل لمدة 9 أشهر ليس أمرا سهلا، ولا ينتهى الأمر بمرور ال9 أشهر بل تبدأ أصعب مرحلة في الحمل وهي عملية الولادة، حيث تقلق كثير من الأمهات بشأن هذا الأمر ويبدأوا بأخذ وضع الاستعداد ، ولهذا نشر موقع "bright side" علامات تنذرك بقرب قدوم الطفل .



- سقوط رأس الطفل في الحوض :-

في كثير من الأحيان ، ستشعر الأمهات بأن أطفالهن "يسقطون" ، لكن هذا قد يحدث أيضًا دون أن يشعروا بأي شيء بشكل عام ، سينخفض الطفل قبل أسبوعين من الولادة إذا كان الطفل الأول لوالدته ، ولكن يصعب التنبؤ بوقت السقوط مع كل طفل متتالي.



- تشنجات وزيادة آلام الظهر :-

الإجهاد هو أكثر الأمور المتسببة في هذا، يمكن للأم أن تشعر بزيادة في آلام الظهر وتشنجات بينما ينمو الطفل بداخلها، في حين أن الوزن الإضافي للطفل هو أحد المساهمين في ذلك ، فإنه ليس السبب الوحيد وراء حدوثه.



- الإسهال :

يمكن للمرأة أن تعاني من الإسهال طوال فترة حملها، وذلك بسبب الهرمونات وتغييرات النظام الغذائي التي تم إجراؤها لإعطاء طفلها العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها، ومع ذلك في القترة الأخيرة من الحمل يمكن أن تكون علامة على أن المخاض قريب حيث أنه يساعد في تحضير الأم للولادة.



- توقف زيادة الوزن :-

من الطبيعي ان يزداد وزن الأم خلال فترة الحمل ويستمر في الزيادة طوال الحمل بسبب زيادة وزن الطفل واكتساب الام لسوائل وعناصر خاصة بتغذية الطفل، لكن على غير المتوقع ففي الفترة الأخيرة من الحمل يتوقف وزن الأم عن الزيادة ويمكن أن يقل وزنها، لان الجسم يبدأ في التخلص من العديد من السوائل .



التعب والرغبة في النوم :

عند بعض الأمهات تشتبه الفترات الأخيرة من الحمل بالفترة الأولى، حيث تشعر الأم بالإرهاق المستمر وفقدان الطاقة والرغبة في النوم بشكل مستمر، ولكن هناك بعض السيدات يكون الامر مختلف لديهم ويشعروا بطاقة أكبر.