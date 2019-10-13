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رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يهزم المنيا 2/4

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:23 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بالنادي .

وافتتح أشرف بنشرقي أهداف المباراة في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل المنيا بهدف لـ وائل علي في الدقيقة العاشرة بعدها سجل خالد بوطيب الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة التاسعة عشر، وفي الدقيقة 50 أرسل محمد أوناجم كرة عرضية لـ أسامة فيصل الذي شارك في الشوط الثاني، وتسلم فيصل الكرة وسددها بقوة في المرمى لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الزمالك ثم نجح أحمد سيد (زيزو) في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة ٧٥ من ركلة جزاء حصل عليها مصطفى فتحي الذي شارك للمرة الأولى بعد العودة من الإصابة وقبل نهاية المباراة بدقائق سجل عبد العزيز الشاعر الهدف الثاني للمنيا من ركلة جزاء وضعها في الزاوية اليمنى.‎
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