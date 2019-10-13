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أحمد موسى: الجيش السوري يتحرك لمواجهة العدوان التركي.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:19 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القائم بأعمال السفارة السورية في مصر كان قد أكد أن الجيش السوري سيتحرك للشمال السوري، ووردت أنباء بالفعل حاليًا بتحرك الجيش بقوات كبيرة إلى الشمال؛ لمواجهة العدوان التركي.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الجيش العربي يدافع عن أراضي سوريا، لافتًا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية الذين كانوا يحاربون الجيش السوري بالأمس يتحالفون اليوم معه «فأصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن سوريا وأكد أن الشعب السوري هو المتسبب في وصول بلاده إلى الوضع الحالي.

وتابع :«من جرائم السفاح أردوغان اليوم أنه ضرب قافلة للدعم الإنساني موجه للأشخاص المهجرين من منازلهم».
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