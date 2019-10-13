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رياضة

الجائزة الذهبية .. You Tube تقدم مفاجأة مذهلة لـ قناة الأهلي.. اعرف السبب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أرسلت شركة You Tube العالمية الجائزة الذهبية لقناة النادي الأهلي بعد تخطيها عدد المليون مشترك بعد مشوار كبير من تقديم البرامج المميزة.

وكانت قناة الأهلي قد ظهرت بشكل جديد منذ عيد ميلادها الـ11 يوم 6 أغسطس الماضي ، بانطلاق مجموعة من البرامج على سبيل المثال وليس الحصر، الأهلي دايت وعائلة الاهلي وامهات الابطال ،ونجم ع الطريق بالاضافة الى مجموعة مميزة من البرامج مثل ملك وكتابة تقديم عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي وملعب الاهلي المتخصص في تحليل المباريات تقديم اسلام الشاطر ، والأشبال تقديم أسامة حسني ، وكلام في الميديا تقديم امير هشام ، والأهلي الليلة ، تقديم عبد الحميد حسن ومحمد الجندي وعمر ربيع يس ومحمد سعيد.. و الأهلي خط أحمر تقديم احمد اسامة ومحمد فارس


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