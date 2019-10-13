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حوادث

16 سنة.. تغيب نجل عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:38 م
النائب صابر عبدالقوي
النائب صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب
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محمد امين
حرر النائب صابر عبد القوى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أشمون محضرا بسبب تغيب ابنه البالغ من العمر 16 عاما.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون يفيد بتحرير النائب صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب عن الدائرة محضرا بتغيب ابنه البالغ من العمر 16 عاما منذ الصباح ، وتمت عمليات البحث عنه كثيرا دون جدوى.

وتم تحرير المحضر رقم 12686 اداري مركز أشمون بالواقعة .

والجدير بالذكر أن النائب صابر عبد القوي شخصية محبوبة لدى أبناء دائرته وله شعبية جارفة لمشاركته أهالي الدائرة في الحياة الاجتماعية بصورة مستمرة .
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