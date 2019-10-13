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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يلتقى شباب وخدام إيبارشية باريس وشمال فرنسا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
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سامح سلام
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم شباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس.

وجه الشباب مجموعة من الأسئلة لقداسة البابا تواضروس الثاني تنوعت موضوعاتها بين الأمور الحياتية الخاصة بالمجتمع الذي يعيشون فيه والأمور الروحية والكنسية.

والتقى قداسة البابا خلال زيارته الرعوية لإيبارشية باريس وشمال فرنسا أمس بشعب كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بشاتني ملابري وبشعب كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي (مقر المطرانية) ودشن الكنيسة ذاتها صباح اليوم وصلى القداس الإلهي بها.

تأتي زيارة قداسة البابا للإيبارشية في مستهل جولة رعوية يزور خلالها عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

البابا تواضروس الثاني يلتقى شباب وخدام إيبارشية باريس وشمال فرنسا
البابا تواضروس الثاني يلتقى شباب وخدام إيبارشية باريس وشمال فرنسا
البابا تواضروس الثاني يلتقى شباب وخدام إيبارشية باريس وشمال فرنسا
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